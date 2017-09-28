Otomobil istinat duvarından "kanepe" üzerine düştü

KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde istinat duvarından, bir evin bahçesindeki kanepenin üzerine düşen otomobilin sürücüsü ve eşi, kazadan emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.
Harun Ak idaresindeki 06 ES 780 plakalı otomobil, Ahmet Yaşar Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarını aşarak evin bahçesindeki kanepenin üzerine düştü.
Kanepenin üzerinde yere dik vaziyette kalan otomobilin sürücüsü Harun Ak ile yan koltukta yolculuk eden eşi Kübra Ak, kazadan emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.
Otomobil, düştüğü yerden vinçle çıkarıldı.