Yetmişindeki kursiyerler takdir topluyor

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde açılan ahşap boyama kursuna katılan kursiyerlerden 72 yaşındaki Siyaset Yaşar ile 71 yaşındaki Günay Erdoğan, azimleri ile takdir topluyor.

İlçe merkezinde yaşayan 5 çocuk ve 6 torun sahibi Yaşar ile 3 çocuk 6 torun sahibi Erdoğan, bir ay önce Aile Destek Merkezi bünyesinde açılan ahşap boyama kursuna başladı.

Erdoğan ve Yaşar kursta gösterdikleri çabayla gençlere örnek oluyor.

- Haftada 5 gün kursa katılıyor

Yaşar, meslek öğrenmek amacıyla kursa katıldığını söyledi.



Hiç okula gitmediğini, okuma yazmayı kendi çabasıyla öğrendiğini anlatan Yaşar, şöyle konuştu:

"Boş zamanımı değerlendirmek için bu yaştan sonra ahşap boyama kursuna katıldım. Haftada 5 gün buraya gelerek güzel saatler geçiriyorum. Gençlere örnek olmak istiyoruz. Her şeyi öğrensinler, devlete millete hayırlı olsunlar, ekmeklerini kazansınlar, kimseye muhtaç olmasınlar. Bizim zamanımızda bu imkanlar yoktu ama şimdi çok güzel imkanlar var. Devletimiz bize her şeyi öğrenme imkanı veriyor."

Erdoğan ise 60 yaşındayken kayınpederinden Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini, şimdi de katıldığı ahşap boyama kursunda önemli mesafe aldığını dile getirdi.

Kurs eğitmeni Yelda Rüzgar ise Yaşar ve Erdoğan'ın gençlere örnek olduğunu ifade ederek, "Kursa herkesten önce onlar geliyor. Büyük bir azimle çalışıyorlar. Kısa sürede ahşap boyamayı öğrendiler. El becerileri mükemmel. Kursumuz iki ay daha devam edecek." dedi.