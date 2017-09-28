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Uygulama noktasındaki trafik polisine otomobil çarptı

28 Eylül 2017 Perşembe, 14:28
Uygulama noktasındaki trafik polisine otomobil çarptı

MUĞLA (AA) - Muğla'da uygulama noktasında meydana gelen kazada, bir trafik polisi ile sürücü yaralandı.

Fikri Emre (45) idaresindeki 55 BR 406 plakalı otomobil, Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen-Ekincik Kavşağı uygulama noktasında trafik polisi Erkan Dallıca'ya (38) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi. Yaralanan Dallıca, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine, sürücü Emre Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dallıca'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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