Zonguldaklı madenciler Mevlana Müzesi'nde

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KONYA (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iş elbiseleriyle bindikleri otobüste "Koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat ederek gündeme gelen madenciler, Atiker Konyaspor-Vitoria Guimaraes maçını izlemek için geldikleri Konya'da Mevlana Müzesi'nde dua etti.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda sahasında Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'i ağırlayacak Atiker Konyaspor Kulübü tarafından kente davet edilen maden işçileri, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Aileleriyle müzeyi gezerek yetkililerden bilgi alan madenciler, dua etti.

Madencilerden Koray Karabacak, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonu gerçekleştiren Atiker Konyaspor yetkililerine teşekkür ederek "İyi niyetimizi görüp bizi onurlandıran herkese çok teşekkür ederiz. Bizim için bu yaşananlar onur verici. Bu akşam Konyaspor ile beraberiz. Kalbimiz onlarla. Formalarımızı giyip yerimizi alacağız. İnşallah kazanırız." dedi.

İşçilerden Turgay İnam da Zonguldak'ın bu şekilde anılıyor olmasının kendilerini onurlandırdığını belirtti. Konyasporlu futbolcular ve yöneticilere teşekkür eden İnam, akşamki maçı kazanacaklarına inandığını dile getirdi.

Madencilerden Koray Karabacak'ın eşi Bahriye Karabacak ise eşleriyle gurur duyduklarını ifade ederek "Biz eşlerimizi o kıyafetleriyle görmüyoruz. Görüntüleri izleyince çok duygulandık" diye konuştu.

Öte yandan maden işçileri, Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, futbolcular Ali Turan, Ömer Ali Şahiner ve Selim Ay ile de yemekte bir araya geldi.

Gelik beldesinde yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, 23 Eylül'de, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait başka bir iş yerine gitmek için madenci elbiseleriyle özel halk otobüsüne binmiş, otobüs boş olmasına rağmen yaklaşık 6 kilometrelik yolda "Koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat etmişti.

Madencilerin ayakta yolculuğu, otobüsün güvenlik kamerasına yansımıştı.