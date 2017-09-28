Gümüşhane'deki darbe girişimi davası

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında mahiyetindeki polislere darbecilere karşı direnmemeleri konusunda telkinde bulundukları öne sürülen 2'si tutuklu 3 eski emniyet mensubunun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklu bulunan sanıklar E.S. ve G.Y'nin avukatları ile Başbakanlık hukuk hizmetleri vekili avukat Murat Bektaş katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık E.S, aleyhindeki hiçbir delili kabul etmediğini ve önceki savunmalarını tekrar ettiğini ifade ederek, beraatini istedi.

Sanık G.Y ise anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Tanıkların kendi ifadelerini doğrular nitelikte ifade verdiklerini savunan sanık, "Eğer hakkımda bir şey olsaydı idari soruşturma neticesinde ceza alırdım ancak yapılan tahkikatte işlemden kaldırma verilmiş olup bu da dosyaya gönderilmiştir. Bu durumun lehime değerlendirilmesini talep ediyor, beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık avukatları ise ek savunma için mahkemeden süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından sanık avukatların ek savunma için süre talebinin kabulüne ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Heyet, daha önceki duruşmalarda Başbakanlığın davaya müdahil olma talebini kabul etmişti.

Aynı dava kapsamında eski emniyet mensubu Ş.G. ise tutuksuz yargılanıyor.