Baba oğulun tartışması ölümle bitti

ORDU (AA) - Ordu'da baba ile oğlu arasında çıkan tartışmada tüfekle vurulan oğul hayatını kaybetti.
Fatsa ilçesine bağlı Küçükkoç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, baba Dursun Şimşekli (50) ile oğlu Tuncay Şimşekli (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine baba Dursun Şimşekli, av tüfeğini alarak oğlunun üzerine yürüdü.
Boğuşma sırasında ateş alan tüfekten çıkan mermi, Tuncay Şimşekli'nin karnına isabet etti.
Olayın ardından baba Durmuş Şimşekli, ağır yaralanan oğlunu Fatsa Devlet Hastanesine götürdü.
Ordu Devlet Hastanesine sevk edilen Tuncay Şimşekli, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Baba Durmuş Şimşekli jandarma ekiplerine teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.