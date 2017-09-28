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ANTALYA (AA) - 1. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası ve CMAS Uluslararası Serbest Dalış-Kaş Başka-Açık Yarışmalarının Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaş Belediyesinin iş birliğiyle Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilecek iki uluslararası yarışmaya 18 ülkeden yaklaşık 85 sporcu katılacak.

Avrupa Şampiyonası'nda, Türkiye Serbest Dalış Milli Takımı'nın sporcuları, sabit ağırlık (CWT), sabit ağırlık çift palet (CW-BF), sabit ağırlık paletsiz (CNF) ve küp apnea (JB) disiplinlerinde 5 gün boyunca madalya mücadelesi verecek. Küp apnea disiplinindeki dalışlar Küçük Çakıl mevkiinde, diğer disiplinlerdeki yarışmalar ise Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında yapılacak.

CMAS Uluslararası Serbest Dalış-Kaş Başka-Açık Yarışmaları, Türkiye, Ekvator, Tunus, Fas, Brezilya ve Şili'den sporcuların katılımıyla, Avrupa Şampiyonasının yapılacağı dalış noktalarında gerçekleştirilecek.

Avrupa Şampiyonası ve Kaş Başka-Open Yarışmaları'nın açılış töreni, 2 Ekim'de, kapanış töreni ise 7 Ekim'de, Kaş Meydanı'nda yapılacak.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, turizmin gözbebeği Kaş'ın dünyanın en güzel serbest dalış merkezi olması yolunda bu iki organizasyonun büyük önem arz ettiğini belirtti. Konuk sporcuları en güzel şekilde ağırlayacakları vurgulayan Özen, "Geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda 3 madalya ile ülke sıralamasında 3. olmuştuk. Avrupa Şampiyonası'nda ve CMAS Uluslararası Serbest Dalış- Kaş Başka-Açık Yarışmaları'nda da aynı başarıyı yakalamak hatta bunun da üzerine çıkmayı umut ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.