Hastane vatandaşın ayağına gidecek

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VAN (AA) - Van'da belediye bünyesindeki mobil sağlık aracı, İl Sağlık Müdürlüğüne devredildi.

İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen devir töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, belediye tarafından 2 yıl önce donanımlı bir şekilde satın alınan aracın, kırsal mahallelerde kullanılacağını söyledi.

Önceki dönem alınan aracın gerektiği gibi kullanılmadığını kaydeden Zorluoğlu, şöyle dedi:

"Doğrusu o günden bugüne çok etkin ve efektif bir şekilde kullanılmayan, esasında tam olarak ne için alındığını da anlamadığımız bu gezici hastaneyi işin ehline, sağlık müdürlüğümüze devrediyoruz. Sağlık müdürlüğümüzün gerek halk sağlığı hizmetinde gerek poliklinik hizmetlerinde gerekse de diğer sağlık hizmetlerinde bu gezici hastaneyi en etkin şekilde kullanacağına yürekten inanıyoruz."

- "Hastanemizle vatandaşımızın ayağına gideceğiz"

Gezici özelliği ile kırsalda etkin sağlık hizmeti verileceğini, özellikle hastaneye gidemeyen kadın ve yaşlıların sağlık hizmetine ulaşacağını dile getiren Zorluoğlu, şunları ifade etti:

"Bu gezici hastanemizle vatandaşımızın ayağına gideceğiz. Özellikle hastanelere gitmekte zorlanan yaşlı hastalarımız ve rutin kontrolleri yapılması gereken kadın ve çocuk hastalarımızla alakalı olarak çok daha güzel sağlık hizmetlerini bu imkanla verebileceğimizi düşünüyoruz. İlimize, ilçelerimize ve mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun. İçini gezdikten sonra gördük ki tam bir hastane. İçerisinde acil ünitesinden röntgen cihazına, mamografi cihazından muayene odasına, hatta kadın doğum için ayrı bir muayene odası ve yine anında sonuçların alınabileceği laboratuvara kadar tam teşekküllü bir hastane gibi.

Bunu sağlık müdürlüğümüze tahsis etmekten dolayı bahtiyarlık duyuyorum. Bu gezici hastanemiz artık inşallah mahallelerimizde gebe kadınlarımız, yaşlılarımıza ve çocuklarımıza sağlık hizmetini bizzat ayağına götüreceği önemli bir imkan. Ben sağlık müdürlüğümüzün bu önemli imkanı iyi değerlendireceğine inanıyorum. Sağlık ekipleri ile beraber artık mahallelerimize çok daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunacağız.

İl Sağlık Müdürü Ergün Yanmaz da tıbbi görüntülemesi, kimya laboratuvarı, muayene odaları, acil, jinekolog, röntgen ve mamografi cihazına kadar tüm cihazların araçta bulunduğunu söyledi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ve sağlık çalışanları katıldı.