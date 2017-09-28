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FETÖ sanığı eski Albay Çetinkaya hakkında yakalama kararı

28 Eylül 2017 Perşembe, 15:05

SİNOP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan ve tahliye edilen, dönemin Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya'nın eşi eski Albay Temel Çetinkaya hakkında, tahliyesine yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından "silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlamalarıyla hakkında açılan davada tutuklu yargılanan eski Albay Çetinkaya'nın tahliye edilmesinin ardından Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen itiraz dilekçesi, Boyabat Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi.

Mahkemece itiraz dilekçesinin kabul edilmesi üzerine Başsavcılık, eski Albay Çetinkaya hakkında tekrar yakalama kararı çıkardı.

Temel Çetinkaya, Sinop Ağır Ceza Mahkemesinde geçen cuma görülen duruşmada, hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı ise Boyabat Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu itiraz dilekçesinde, sanığın "tutuklama sebepleri devam etmesi ve tahliyesini gerektirecek yeni bir delil elde edilmemesini" gerekçe göstererek, Çetinkaya'nın tutukluluk halinin devamını istemişti.

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