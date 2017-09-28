FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis

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ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İsrafil Gürsoy, avukatı ve yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı Mehmet Murat Demirarslan tarafından sanık Gürsoy'a ait örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock yazışmaları okundu.

Söz verilen sanık Gürsoy, önceden Elmalı ilçesi Yuva Mahallesi'nde imamlık yaptığını belirterek, örgütle hiçbir bağlantısının bulunmadığını iddia etti.

15 Temmuz günü çocuğunun ateşi olduğunu, bu nedenle akşam namazından sonra Korkuteli'ne gittiğini öne süren Gürsoy, darbe girişimi sırasında telefonunun kapalı olduğunu, evinde televizyon olmadığı için de darbe girişimini eşinin telefonuna gelen mesajdan öğrendiğini iddia etti.

Duruşmada dinlenen bir tanık ise sanığın örgütle bağlantılı olduğu yönünde beyanda bulundu.

Mahkeme heyeti sanığa, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.