Şeker pancarının sofralara yolculuğu başladı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye'nin şeker ihtiyacının bir bölümünün karşılandığı Afşin-Elbistan Ovası'nda, pancarın tarladan sofraya zahmetli yolculuğu başladı.

Elbistan, Afşin ve Göksun ilçesinin verimli topraklarında yıllardır ekilen şeker pancarı, hasat edilerek fabrikalara gönderiliyor. Bölgede 64 bin 600 dekar alanda üretilen şeker pancarı, Türkiye'nin şeker ihtiyacının yüzde 5'lik bölümünü karşılıyor.

Genellikle modern tarım tekniklerinin kullanıldığı bölgede, bazı çiftçiler hala geleneksel yöntemleri tercih ediyor.

Eylül ayında hasat edilen, daha sonra çiftçiler tarafından şeker fabrikasına getirilen pancar, ilk olarak ön temizleme işleminden geçiriliyor.

Toprak ve çamurdan arındırılan ürün, silolara alınıp kanal vasıtasıyla fabrikaya ulaştırılıyor. Kanallarda basınçlı suyla yıkanan pancarlar, kesme makinelerinde belirli oranlarda kıyılıyor ve banttan geçirilerek haşlama bölümüne dökülüyor. Daha sonra şerbetle işlem gören pancar difüzyona gönderiliyor. Şerbetleme işlemlerinin ardından ortaya çıkan şeker, kurutularak eleklerden geçiriliyor ve torbalara doldurularak piyasaya verilmek üzere ambara teslim ediliyor. Pancarın şekere dönüşme işlemi yaklaşık 48 saat sürüyor.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şeker pancarının Türkiye'nin milli ürünü olduğunu söyledi.

İlçeye şeker fabrikası kurulmasının ardından üretimin arttğına dikkati çeken Bulut, "Gelişen tarım teknolojisiyle birlikte çiftçilerimiz, şeker pancarının ekim ve söküm işlemlerini daha hızlı bir şekilde yapıyor ama yinede insan eli değmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte daha önce bir dönüm şeker pancarı ekili alanda 10 işçi çalışırken, şimdilerde 2-3 işçi yeterli oluyor." dedi.

Şeker pancarının hasadına başlanıldığını kaydeden Bulut, şöyle devam etti:

"Çiftçilerimiz modern tarım aletleriyle söküm işlemlerini yapmaktadır. Fabrikaya teslim edilen şeker pancarının ilk olarak analizi yapılıyor ve daha sonra silolara boşaltımı yapılıyor. Çiftçi pancarını teslim ettikten sonra artık fabrikada pancarın işlenmesine başlanıyor. Yaklaşık 15 farklı işlemden geçirilen pancar insanların sofrasına kristal şeker olarak geliyor."

Elbistan Şeker Fabrikası Müdürü Ahmet Büyük ise günlük 3 bin 900 ton şeker pancarını işlemek üzere alım yaptıklarını söyledi.

Şekerin zorlu yolculuğuna dikkati çeken Büyük, fabrikada bu yıl 400 bin ton pancardan 50 bin ton kristal şeker üretileceğini kaydetti.

Alembey Mahallesi'nde çiftçilik yapan Adem Kancı da "Pancar hasadı başladı. Nisan ayında yapmış olduğumuz ilk ekimi soğuk vurmuştu. İkinci ekimi yaptık. Elde edilen ürün sevindirici." diye konuştu.



