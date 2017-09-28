Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yanbaz:

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BAYBURT (AA) - Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, "Yaşadığımız olaylar gösteriyor ki devletimizin, milletimizin, ülkemizin üzerinde oynanan oyunlar, yapılan hesaplar maalesef hiç bitmiyor." dedi.

Yanbaz, kentteki bir otelde organize edilen 4. Büro Memur-Sen Bölge Toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, bir sendika olarak asli görevlerinin kamu çalışanlarının sosyal hakları olduğunu ancak milleti, ülkesi ve devleti olmayan bir kamu çalışanının kamusal hakkından bahsedilemeyeceğini söyledi. Yanbaz, şöyle devam etti:

"Son dönemde hatta sıcağı sıcağına son birkaç gün içerisinde yaşadığımız olaylar gösteriyor ki devletimizin, milletimizin, ülkemizin üzerinde oynanan oyunlar, yapılan hesaplar maalesef hiç bitmiyor. 16 Nisan referandumu öncesinde sürece neden 'evet' dediğimizi belirli bir program dahilinde anlattık. Orada gündemde tuttuğumuz 2016'da 16 ayrı operasyona tabi tutulmuş bir ülkenin çocukları olduğumuzu ifade etmiştik ama üst akıl ama dünyayı şekillendirmeye çalışan zihniyet durmuyor. 2018'de de görünen o ki bu mücadele en katı bir şekilde üzerimize gelmeye devam edecekler. Bu noktadan hareketle Memur-Sen kuruluş mantığına uygun bir şekilde doğuştan belirlenen ilkelerinden vazgeçmeden ülkesine, milletine, kamu çalışanlarına yapılacak en iyi sendikacılığın nasıl olduğunu, yakarak yıkarak değil, bu ülkeye ne verebiliriz, bu ülkede bizim de oluşacak süreçte ne katkımız olabilir endişesiyle inşallah sendikacılığımızı bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyaya dair yönlendirmelerin, şekillendirmelerin ve hesapların devam ettiğini anlatan Yanbaz, "Yani cetvelle çizilmiş sınırları yeniden hareketlendirip sömürü düzenine yeni bir şeyler kazandırma hevesinde olanlara bugün sadece Türkiye'den başka hiçbir ülkenin 'dur' diyemediğini görüyoruz. Bu bizim aslında tarihi misyonumuzun millet olarak, devlet olarak, bize yüklenen misyonun bir gereği olarak yapıldığının bizde farkındayız." diye konuştu.

Bölge toplantısına Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Sivas, Kars, Ardahan, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu illeri sendika başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katılıyor.