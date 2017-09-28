Kırşehir'de 50 kaçak yakalandı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 50 kişi yakalandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batıya gitmekte olan araçlarda yurda kaçak giren kişilerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kayseri, Aksaray, Nevşehir'den kente giriş noktalarında uygulama yapan ekipler, otobüs, midibüs, minibüs ve kamyonetleri durdurarak inceledi.

Kırşehir-Kayseri karayolunda görev yapan trafik ekibi, 2 otobüs ve bir midibüsün farlarını kapatarak ilerlemesi ve akaryakıt istasyonunda mola vermelerinden şüphelenerek, araçları uygulama yapan ekiplere bildirdi.

Ortaköy yol kavşağındaki ekiplerin durdurarak arama yaptığı Batman plakalı 2 otobüs ile Kayseri plakalı bir midibüste yabancı uyruklu 50 kişinin olduğu tespit edildi.

Araçlarda bulunan 30 Afganistan, 17 Pakistan ve 3 Bangladeş uyruklu kişiyi emniyete götüren ekipler, insan ticareti yaptıkları değerlendirilen 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.A. ve Ş.Ç. tutuklandı, A.A ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan sığınmacıların Van'da insan tacirlerine bin ila bin 500 lira arasında değişen ücretler ödedikleri, Batman üzerinden batı illerine götürülmek üzere minibüs ve otobüslerle yola çıkarıldıkları öğrenildi.

Yabancı uyruklu kişilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.