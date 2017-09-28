Eşinden işkence gören kadın ve 5 çocuğuna koruma

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle 8 ay önce yerleştikleri Kahramanmaraş'ta boşanmak istediği eşinin günlerce işkence ettiği Suriye uyruklu kadın ve çocukları, koruma altına alındı.

Başkent Şam'dan 8 ay önce Kahramanmaraş'a gelen 36 yaşındaki Mahmud Mikbani ile eşi 29 yaşındaki Minel Ratıb el-Arabi'nin burada bir çocukları daha oldu.

İddiaya göre, hamilelik döneminde eşine sürekli şiddet uygulayan Mikbani, bir süre önce 5 çocuğu ve eşini eve kapatarak sigara ve kızgın yağla işkence yaptı. Çocuklarını okula kaydettirme bahanesiyle evden çıkarak Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim ek hizmet binasına giden el-Arabi, burada tedavi altına alındı.

Hastane polisine tercüman eşliğinde ifade veren ve eşinden şikayetçi olan Minel Ratıb el-Arabi, 5 çocuğuyla birlikte devlet korumasına alındı.

Olayın ardından kaçan Mahmud Mikbani'nin yakalanmasına çalışılıyor.