Geleceğin okçuları Muş'ta yetişiyor

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MUŞ (AA) - Muş Okçuluk ve Atıcılık Kulübü ile Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Okçuluk Topluluğunca açılan kursa gençler ilgi gösterdi.

Üniversitenin yerleşkesinde düzenlenen kursa katılan 38 gence teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

Muş Okçuluk ve Atıcılık Kulübü Başkanı Sabahattin Akış, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sultan Alparslan'ın 1071'de Anadolu'nun kapılarını Türklere açtığını anımsattı.

Bu kapsamda Muş'ta ata sporu olan okçuluğu yaygınlaştımak istediklerini anlatan Akış, şöyle konuştu:

"Bu spora ilgi tahminimizden fazla oldu. Türkiye'deki ve uluslararası müsabakalara katılmayı planlıyoruz. Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı yer olan Muş'ta ata sporumuzun yapılmaması bizleri derinden etkilemişti. Şimdi bu spora 'Ya Hak' diyerek başladık. Okçuluğu genç kardeşlerimizle daha ileriye taşıyabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Mizgin Tanrıkulu ise okçuluk sporuyla Muş'ta tanıştığını ve bu sporun içinde yer almak istediğini ifade etti.

Arkadaşlarıyla okçuluk sporunu yaygınlaştırmak istediklerini dile getiren Tanrıkulu, "Bu spor tarihle iç içe. Oku attığım zaman tarihi hissediyorum. Çok güzel bir duygu. Bir hedefim var, hedefi on ikiden tutturmak." dedi.