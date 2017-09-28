Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Hatay'da:

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HATAY (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Esnafımız hayatını esnaf olarak bitirmesin. Esnafımızı tüccar, tüccarımızı sanayici, sanayicimizi de büyütüp ihracatçı yapalım. Adımlarımızı bu yönde atıyor, tedbirlerimizi bu yönde alıyoruz." dedi.

Hatay'daki programları kapsamında valiliği ziyaret eden Tüfenkci, Vali Erdal Ata ile bir süre basına kapalı görüştü.

Daha sonra Vali Ata, AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Hacı Bayram Türkoğlu ve Orhan Karasayar ile Antakya Tarihi Uzun Çarşısı'na giden Tüfenkci, esnafı ziyaret edip karanfil dağıttı.

Çarşı esnafıyla bir süre sohbet eden Tüfenkci, Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen Esnaf ve Sanatkarları Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, esnafın dertlerini dinlemek için Hatay'a geldiğini, sorunları yerinde görüp neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

- "Derdimiz esnafın işini, aşını büyütmek"

Hatay'ın kendileri için önemli bir kent olduğunu belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Hatay bizim için önemli. Hatay'ı 5-6 yıl sonra çok farklı şekilde göreceğiz. Biz özellikle esnafımızın kalkınmasını istiyoruz. Esnafımız bu milletin omurgası. Ekonominin de omurgası esasında. Esnafımızı büyütelim diyoruz. Adımlarımızı da bu yönde atıyoruz. Esnafımız hayatını esnaf olarak bitirmesin. Esnafımızı tüccar, tüccarımızı sanayici, sanayicimizi de büyütüp ihracatçı yapalım. Adımlarımızı bu yönde atıyor, tedbirlerimizi bu yönde alıyoruz."

Esnafın her zaman huzurdan, barıştan ve istikrardan yana olduğunu ifade eden Tüfenkci, "Huzurun olmadığı yerde ticaret de olmaz. Huzur olmazsa, kazandığınız paradan da haz, tad almazsınız. Bizim esnaf kardeşimiz, hep işini aşını büyütmenin derdinde olur. Bizim derdimiz de esnafın işini, aşını büyütmek." diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, konuşmasının ardından toplantıya katılan esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin sorularını cevapladı.



