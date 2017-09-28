Eş cinayeti sanığı için savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

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ADANA (AA) - Adana'da eşini darbederek öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık ve tutuksuz annesi, babası, kardeşi ile kuzeni hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu İzzet Elmas ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, Elmas'ın "kasten eşini öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanığın kardeşi tutuksuz İbrahim Elmas ve kuzeni Nusret Elmas’ın ise "ruhsatsız silah bulundurmaktan" ikişer yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı sanığın babası İsmail ve annesi Keziban'ın ise delil yetersizliğinden beraatini talep etti.

Sanık İzzet Elmas, savunmasını içeren dilekçeyi mahkemeye vererek, “Kendimde değildim. Bilerek eşimi öldürmedim. Pişmanım, şuurumu kaybetmiştim." dedi.

Şehriban Elmas'ın avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek, diğer sanıkların da tutuklanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, İzzet Elmas'ın tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı karar için 2 Kasım'a erteledi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde 5 Aralık 2016'da bir çocuk annesi Şehriban Elmas'ı döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan eşi İzzet Elmas hakkında "eşi kasten canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", kadının kayınbabası İsmail, kayınvalidesi Keziban, kayınbiraderi İbrahim Elmas ile akrabaları Nusret Elmas hakkında ise "suça iştirak"ten dava açılmıştı.