Oyun oynarken yıldırım isabet eden çocuk yaralandı

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ERZURUM (AA) - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, kardeşi ile oyun oynarken yıldırım isabet eden çocuk, Erzurum'da tedavi altına alındı.

Çıldır ilçesi Kenarbelli köyünde oturan Berat Yıldırım (9) ağabeyi Murat Yıldırım (11) ile arazide hayvan otlatan babası Yılmaz Yıldırım'a evde hazırlanan çayı götürdü.

Baba çay içerken arazide kardeşiyle oyun oynayan 5. sınıf öğrencisi Murat Yıldırım'ın üzerine sağanak sonrası yıldırım düştü.

Berat Yıldırım'ın durumu bildirmesiyle olay yerine gelen baba Yılmaz Yıldırım, oğlu Murat'ı yerde baygın halde buldu.

Yılmaz Yıldırım'ın haber vermesiyle gelen ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan Murat Yıldırım, buradaki ilk müdahale sonrası sevk edildiği Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH) tedavi altına alındı.

Baba Yıldırım, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, köyün arazisinde hayvanları otlatırken çocuklarının 200 metre uzakta oyun oynadığını belirterek şöyle devam etti:

"Hayvanları otlatırken çay içiyordum. O esnada yağmur yağıyordu. Sonra bir ses geldi ve yıldırım düştü. O anda çocukları göremedim. Sonra küçük oğlum yanıma gelip kardeşine birşey olduğunu söyledi. Hemen yanına giderek oğlumu baygın halde buldum."

Oğlu Murat Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran baba Yılmaz Yıldırım, oğlunun kısa sürede hastaneden taburcu olacağını ifade etti.

Murat Yıldırım da "Yağmur sonrası bir ışık saçılıp bana değdi, yere düştüm. Kardeşim durumu babama söylemiş. Ben zaten bayılmışım, sonrasını hatırlamıyorum." diye konuştu.