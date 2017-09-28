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Ateşbaz-ı Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri

28 Eylül 2017 Perşembe, 15:30

KONYA (AA) - Konya'da, Anadolu Halk Mutfağı Derneği ve Meram Belediyesince düzenlenen Ateşbaz-ı Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri başladı.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Ateşbaz-ı Veli Türbesi Tören Alanı'nda düzenlenen programda, gastronominin önemli bir kavram olduğunu söyledi.

Dünyaca ünlü mutfak şeflerini Konya'ya getirdiklerini anlatan Toru, "Batı'da mutfak kültürü yokken bizde vardı. Dünyanın önde gelen ve zengin mutfaklarından birine sahibiz. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bu topraklarda farklı kültürlerin yeme, içme ve mutfak anlayışları birleşerek, zengin bir yapı oluşmuştur." diye konuştu.

Bulundukları topraklarda mutfak kültürünün temelinin Selçuklulara dayandığını belirten Toru, şunları kaydetti:

"Klasik Türk mutfağının bir bölümü Selçuklu'nun mirasıdır. Selçuklular Orta Asya'dan başlayarak Anadolu'ya gelene kadar uğradığı her yerde mutfak geleneğine katkı sağlamıştır. Selçuklu mutfağının dünyaya tanıtılması, Türk damak zevkinin dünyaya tanıtılmasıyla aynı anlama gelmektedir. Bu bağlamda dünyada ilk ve tek aşçı türbesinin ilçemizde olması hasebiyle bu program ayrı bir önem arz etmektedir."

Anadolu Halk Mutfağı Derneği Başkanı Adnan Şahin de etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şahin, "Gastronomi karın doyurmaktan çok daha fazla bir şey. Programın tanıtımında kullanılan "Elinde aş kalbinde aşk" sözü zaten gastronominin aslında sadece yemek yeme hadisesi olmadığını ifade eden çok güzel bir söz. Bu organizasyonun giderek çok iyi yerlere geleceğinden şüphem yok. Bu hadise yalnızca Meram Belediyesinin değil Türkiye'nin, hatta dünyanın meselesidir. Çünkü bin yıl önce adına anıt dikilen bir aşçıdan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünlü mutfak şeflerinin bir araya geldiği Ateşbaz-ı Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri, kazan açma merasimiyle başladı. Programda, Mevlevi sofra kültürü, tiyatro gösterisiyle canlandırıldı.

Öte yandan, program kapsamında, Tantavi Ambarı'nda yarışmalar, gastro gösteriler düzenlenecek. Programlarda, Türk mutfak kültürü tanıtılacak.

Program, 30 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

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