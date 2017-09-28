Konya'daki FETÖ/PDY çatı davası

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KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 186'sı tutuklu 527 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükşehir Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen çatı davası duruşması, tutuklu sanıkların dinlenmesiyle devam etti.

Duruşmaya sanıklar, sanık avukatları ve sanıkların yakınları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Gürkan Akkoş, örgütünün Konya il yapılanmasında, "bölge talebe mesullüğü" yaptığı, örgüte finans sağladığı, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu ve örgüt içerisinde "Gökhan" kod adını kullandığı iddialarına ilişkin suçlamaları kabul etmedi.

Şahsına yönelik ifade veren tanık ve sanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne süren Akkoş, "Gözaltına alındıktan sonra benim hakkımda ifade veren şahıslar üzerinde baskı oluştuğundan dolayı yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Diğer sanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, savunması alınan tutuklu sanıklardan Fatih Demir, Enes Yılmaz, Emin Aykaç ve Halil İbrahim Aydın'ı tahliye etti.

Heyet, tahliye edilen 4 kişinin yurt dışı yasağı konularak, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, savunması alınan tutuklu sanıkların mal varlıklarına konulan tedbirin kaldırılmasına karar verdi.

Tutuklu diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmanın 3 Ekim'de süreceğini belirtti.