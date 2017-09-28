ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Konya'daki FETÖ/PDY çatı davası

28 Eylül 2017 Perşembe, 15:30

KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 186'sı tutuklu 527 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükşehir Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen çatı davası duruşması, tutuklu sanıkların dinlenmesiyle devam etti.

Duruşmaya sanıklar, sanık avukatları ve sanıkların yakınları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Gürkan Akkoş, örgütünün Konya il yapılanmasında, "bölge talebe mesullüğü" yaptığı, örgüte finans sağladığı, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu ve örgüt içerisinde "Gökhan" kod adını kullandığı iddialarına ilişkin suçlamaları kabul etmedi.

Şahsına yönelik ifade veren tanık ve sanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne süren Akkoş, "Gözaltına alındıktan sonra benim hakkımda ifade veren şahıslar üzerinde baskı oluştuğundan dolayı yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Diğer sanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, savunması alınan tutuklu sanıklardan Fatih Demir, Enes Yılmaz, Emin Aykaç ve Halil İbrahim Aydın'ı tahliye etti.

Heyet, tahliye edilen 4 kişinin yurt dışı yasağı konularak, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, savunması alınan tutuklu sanıkların mal varlıklarına konulan tedbirin kaldırılmasına karar verdi.

Tutuklu diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmanın 3 Ekim'de süreceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER
Ateşbaz-ı Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri
YEREL

ATEŞBAZ-I VELİ AŞÇI DEDE MUTFAK KÜLTÜRÜ GÜNLERİ
Zonguldaklı madenciler Mevlana Müzesi'nde
YEREL

ZONGULDAKLI MADENCİLER MEVLANA MÜZESİ'NDE
Otomobil istinat duvarından &quot;kanepe&quot; üzerine düştü
YEREL

OTOMOBİL İSTİNAT DUVARINDAN "KANEPE" ÜZERİNE DÜŞTÜ
Konya'da LPG tankeri devrildi
YEREL

KONYA'DA LPG TANKERİ DEVRİLDİ
Konya'da 3. kattan düşen bebek ağır yaralandı
YEREL

KONYA'DA 3. KATTAN DÜŞEN BEBEK AĞIR YARALANDI
Konya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

KONYA'DA OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Vitoria Guimaraes, Atiker Konyaspor maçına hazır
YEREL

VİTORİA GUİMARAES, ATİKER KONYASPOR MAÇINA HAZIR
Atiker Konyaspor-Vitoria Guimaraes maçına doğru
YEREL

ATİKER KONYASPOR-VİTORİA GUİMARAES MAÇINA DOĞRU

FETÖ sanığından mahkeme heyetine tehdit
YEREL

FETÖ SANIĞINDAN MAHKEME HEYETİNE TEHDİT
Atiker Konyaspor, Vitoria Guimaraes maçına hazır
YEREL

ATİKER KONYASPOR, VİTORİA GUİMARAES MAÇINA HAZIR
FETÖ/PDY'nin terör örgütü olduğunu kabul etmedi
YEREL

FETÖ/PDY'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU KABUL ETMEDİ
Atiker Konyaspor-Vitoria Guimaraes maçına doğru
YEREL

ATİKER KONYASPOR-VİTORİA GUİMARAES MAÇINA DOĞRU
Eşi tarafından silahla yaralanan kadın yaşadıklarını anlattı
YEREL

EŞİ TARAFINDAN SİLAHLA YARALANAN KADIN YAŞADIKLARINI ANLATTI
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Konya'da tır kamyonete çarptı: 1 ölü
YEREL

KONYA'DA TIR KAMYONETE ÇARPTI: 1 ÖLÜ
Atiker Konyaspor, Vitoria Guimaraes'i konuk edecek
YEREL

ATİKER KONYASPOR, VİTORİA GUİMARAES'İ KONUK EDECEK
Konya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL

KONYA'DA REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ