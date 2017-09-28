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Demir Grup Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

28 Eylül 2017 Perşembe, 15:32
Demir Grup Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları


SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen idmanda, futbolcular açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanda, sakatlıkları nedeniyle John Boye, Leandrinho ve Zoro Cyriac takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor'un golcü oyuncusu Thievy Bifouma, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rakipleri Antalyaspor'un takım olarak Sivasspor'a benzediğini söyledi.

Karşılaşmanın iki takım için de zor geçeceğini belirten Bifouma, "Çok zor bir maç ve mücadele olacak. Daha az faullü bir oyun bekliyoruz." dedi.

Kırmızı-beyazlı ekibin ligde evinde oynadığı Kayserispor ve Göztepe maçlarını kazanamadığını anımsatan Bifouma, "Umarım bu maçı kazanırız. Bu maçı kazanarak taraftarlarımıza hediye etmek istiyoruz." diye konuştu.

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