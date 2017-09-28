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Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar

28 Eylül 2017 Perşembe, 15:39

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Sait Yavaş ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Müvekkilinin tahliyesini ve beratını talep eden sanık avukatı, Yavaş'ın suçsuz olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Yavaş'ın, tutuklu bulunduğu süreyi değerlendirerek yurtdışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

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