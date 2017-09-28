Hamzabeyli tır parkı TOBB ile ortak işletilecek

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EDİRNE (AA) - Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınına yapılan tır parkının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ortak işletileceği bildirildi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, odada düzenlenen toplantıda, tır parkını TOBB ile ortak işletme kararı aldıklarını söyledi.

Yatırımın yarısını TOBB'un yapacağını belirten Zıpkınkurt, "Gelir paylaşımı yapacağız. Kazancımızı da yüzde 50 ve yüzde 50 şeklinde ikiye böleceğiz. Ticaret ve sanayi odasına her ay 100-150 bin lira gibi gelir elde etmiş olacağız. Ticaret ve sanayi odası yarı kamu niteliğinde bir kurumdur ancak üyelerimizin yaptığı işi hiçbir zaman yapmayacağız. Kamu yararına bir hizmet varsa onu yapacağız tır parkı gibi." diye konuştu.

Tır parkının açılışı ve çalışmaya başlamasıyla ilgili Gümrük ve Turizm İşletmeleri ile bir ön protokol yaptıklarını aktaran Zıpkınkurt, şunları kaydetti:

"Gümrük ile tır parkı arasında bir otomasyon sistemi kuruluyor. Tırlar oradan gümrüğe çağırılıyor. Bununla ilgili çalışma devam ediyor. Talimat verildi. Ankara'daki bir yazılım şirketi yapıyor bunun hazırlığını. Tır parkı en yakın zamanda açılacak. Öte yandan Hamzabeyli gümrük sahasının yenilenme işlemi başladı. Tır parkı da gümrük sahasının temel atma töreniyle açılacak diye düşünüyorum."

Zıpkınkurt, tır parkının yapımı ile ilgili yaklaşık 6 milyon liralık harcama gerçekleştirdiklerini bunun 3 milyon lirasını TOBB'un vereceğini dile getirdi.

Zıpkınkurt kente bir fuar aların kazandırmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Toplantıya, ETSO Meclis Başkanı Mehmet Eren ve ETSO üyeleri katıldı.