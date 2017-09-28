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"İstanbul'a puan için gidiyoruz"

28 Eylül 2017 Perşembe, 15:50


KARABÜK (AA) - Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçında iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.

Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi başladıkları ligin son 3 maçını kaybettiklerini, bu durum karşısında teknik ekip değişikliğinin yaşandığını belirtti.

Çok önemli bir maçın kendilerini beklediğini anlatan Tankut, "Ligin lideri, maç kaybetmemiş ve iyi bir kadro oluşturmuş Galatasaray ile deplesmanda oynayacağız. Altyapı hocalarımız takımı bu maça hazırlıyor. En iyi şekilde hazırlanacağız. Biz de kaliteli bir ekibiz ve hedeflerimiz var. İstanbul'a puan için gidiyoruz. Galatasaray'dan puan alarak kötü gidişe dur demek istiyoruz. Bunu başaracak kadroya sahibiz." diye konuştu.

Tankut, yani teknik direktör arayışlarının devam ettiğini ve kısa sürede takımın başına yeni bir teknik adamın geçeceğini sözlerine ekledi.


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