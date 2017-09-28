ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kadınlar Plajı'na 350 bin ziyaretçi

28 Eylül 2017 Perşembe, 15:50

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesince açılan Kadınlar Plajı'nın yaz sezonunda 350 bin ziyaretçiyi ağırladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Menderes Türel'in kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak faaliyete geçirdiği Sarısu Kadınlar Plajı'nın kadınların vazgeçilmezi olduğu belirtildi.

Açıklamada, plajın sunulan hizmetlerle sadece Antalyalı kadınların değil, başka şehirlerden gelenlerin de gözdesi haline geldiği vurgulandı. Plajın kapılarını açtığı haziran ayından beri yaklaşık 350 bin kadını ağırlayarak bir rekora imza attığı ifade edildi.

Plajda hafta sonları ziyaretçi sayısının yaklaşık 4 bin kişiye ulaştığı da kaydedildi.

- 5 yıldızlı plaj

Plaj hizmetlerinin ücretsiz olduğu Kadınlar Plajı'nda, spor alanlarından kum banyosuna, et ve balık restoranlarından pastaneye, kuaförden SPA ve hamama kadar her türlü hizmet sunuluyor. Kadınların kendilerini özgür ve rahat hissettiği ortamda cankurtaranlar da dahil sadece kadın personel görev yapıyor.

Sarısu Kadınlar Plajı, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri profesyonel eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor imkanı sunuyor. Haftada üç gün saat 10.30-12.30 saatleri arasında aerobik, zumba ve yoga dersleri veriliyor.

Kasım ayının ilk haftasına kadar kadınlara özel hizmet vermeye devam edecek olan plaj, kış sezonunda ise tüm Antalyalıların kullanımına açık olacak.

İLGİLİ HABERLER
Hırsızlık şüphelisini internetteki ilanı ele verdi
YEREL

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ İNTERNETTEKİ İLANI ELE VERDİ
FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis
YEREL

FETÖ SANIĞINA 7 YIL 6 AY HAPİS
CMAS Serbest Dalış Outdoor Avrupa Şampiyonası
YEREL

CMAS SERBEST DALIŞ OUTDOOR AVRUPA ŞAMPİYONASI
Kumluca'da FETÖ şüphelisi 7 polis tutuklandı
YEREL

KUMLUCA'DA FETÖ ŞÜPHELİSİ 7 POLİS TUTUKLANDI
Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası
YEREL

GOLF: MVK ULUSLARARASI TÜRKİYE AMATÖR AÇIK ŞAMPİYONASI
Antalya'da eşi ve oğlunu eve kilitleyen kişiyi polis ikna etti
YEREL

ANTALYA'DA EŞİ VE OĞLUNU EVE KİLİTLEYEN KİŞİYİ POLİS İKNA ETTİ
Red Bull Sea To Sky Enduro Yarışları
YEREL

RED BULL SEA TO SKY ENDURO YARIŞLARI
&quot;Çocuk ailede mutlu, okulda mutsuzsa bağımlılığa yakındır&quot;
YEREL

"ÇOCUK AİLEDE MUTLU, OKULDA MUTSUZSA BAĞIMLILIĞA YAKINDIR"
Antalyaspor teknik direktör Leonardo ile anlaştı
YEREL

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖR LEONARDO İLE ANLAŞTI
Basketbol: TKBL Federasyon Kupası
YEREL

BASKETBOL: TKBL FEDERASYON KUPASI

Atatürk heykelinin ormanlık alana atılması
YEREL

ATATÜRK HEYKELİNİN ORMANLIK ALANA ATILMASI
Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'na doğru
YEREL

TURKİSH AİRLİNES OPEN GOLF TURNUVASI'NA DOĞRU
Antalya Valisi Karaloğlu:
YEREL

ANTALYA VALİSİ KARALOĞLU:
Antalya'da Rus turist denizde boğuldu
YEREL

ANTALYA'DA RUS TURİST DENİZDE BOĞULDU
Antalya Film Forum finalistleri belli oldu
YEREL

ANTALYA FİLM FORUM FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU
ATB'nin eylül ayı olağan meclis toplantısı
YEREL

ATB'NİN EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI