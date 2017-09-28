Kadınlar Plajı'na 350 bin ziyaretçi

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesince açılan Kadınlar Plajı'nın yaz sezonunda 350 bin ziyaretçiyi ağırladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Menderes Türel'in kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak faaliyete geçirdiği Sarısu Kadınlar Plajı'nın kadınların vazgeçilmezi olduğu belirtildi.

Açıklamada, plajın sunulan hizmetlerle sadece Antalyalı kadınların değil, başka şehirlerden gelenlerin de gözdesi haline geldiği vurgulandı. Plajın kapılarını açtığı haziran ayından beri yaklaşık 350 bin kadını ağırlayarak bir rekora imza attığı ifade edildi.

Plajda hafta sonları ziyaretçi sayısının yaklaşık 4 bin kişiye ulaştığı da kaydedildi.

- 5 yıldızlı plaj

Plaj hizmetlerinin ücretsiz olduğu Kadınlar Plajı'nda, spor alanlarından kum banyosuna, et ve balık restoranlarından pastaneye, kuaförden SPA ve hamama kadar her türlü hizmet sunuluyor. Kadınların kendilerini özgür ve rahat hissettiği ortamda cankurtaranlar da dahil sadece kadın personel görev yapıyor.

Sarısu Kadınlar Plajı, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri profesyonel eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor imkanı sunuyor. Haftada üç gün saat 10.30-12.30 saatleri arasında aerobik, zumba ve yoga dersleri veriliyor.

Kasım ayının ilk haftasına kadar kadınlara özel hizmet vermeye devam edecek olan plaj, kış sezonunda ise tüm Antalyalıların kullanımına açık olacak.

