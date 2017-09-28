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Hatay'da 12 yabancı uyruklu yakalandı

28 Eylül 2017 Perşembe, 15:52

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tesbit edilen 12 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akbez Mahallesi'nde yol kontrolü yaptığı sırada Suriye uyruklu Y.Z (46) yönetimindeki 79 SAA 536 plakalı minibüsü durdurdu. Araçta, Suriye'den ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 12 yabancı uyruklu tespit edildi.

Suriyeliler sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Araç sürücüsü Y.Z gözaltına alındı.



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