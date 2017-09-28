Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Bor:

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ADANA (AA) - Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Serhat Bor, "Türkiye, Avrupa'da en az gastroenterolog olan ülke. Yüz bin kişiye 0,9 gastroenterolog düşüyor." dedi.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde, Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından "Farkında ol geç kalma" sloganıyla "Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Bor, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklı kentlerindeki etkinliklerle sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgili farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Gastroenterolojinin sindirim sistemiyle ilgilenen bir bilim dalı olduğunu belirten Bor, gastroenteroloji uzmanlarının, karaciğer, safra kesesi ve yolları, pankreas gibi organlarla ilgili endoskopik girişimleri de yaptığını dile getirdi.

Bor, gastroenteroloji uzmanlarının zor yetiştiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Toplamda 7 yıllık bir dahiliye birikimi var. Çok sayıda endoskopik girişimde buluyoruz ve bu işi tartışmasız en iyi yapanlar bizleriz. Türkiye'de bazı alanlarda, 15-45 günlük sertifikalı kurslarla endoskopi yapılmaya başlandı. Bu bizim açımızdan değil, sizin açınızdan çok büyük bir tehlike. Endoskopi çok ciddi bir iş. Bütün endoskopileri hem tanı hem tedavi için kullanıyoruz. Kanaması olan hastaya 7 gün 24 saat müdahale yapan biziz. Safra yollarında bir taş varsa aletle girer, onu alırız, hastayı çok ağır bir ameliyattan kurtarırız."

Gastroentologlar tarafından yapılan işlerin son derece önemli ve ciddi olduğunu vurgulayan Bor, "Türkiye, Avrupa'da en az gastroenterolog olan ülke. Yüz bin kişiye 0,9 gastroenterolog düşüyor. Polonya'da bu rakam 20." diye konuştu.

Daha sonra, Türk Gastroenteroloji Derneği Genel Sekreteri Birol Özer "hepatit", Adana Şehir Hastanesinden Doç. Dr. Banu Kara "yağlı karaciğer hastalıkları", Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enver Üçbilek "kabızlık" konularında katılımcıları bilgilendirdi.