Gaziantep'teki çadır kent konteyner kente çevriliyor

GAZİANTEP (AA) - Konteyner kente dönüştürülmesi planlanan İslahiye ilçesindeki 25 bin kişi kapasiteli 2 Nolu Geçici Sığınma Merkezi, Suriyeli sığınmacılar çevre illere taşındıktan sonra kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin konaklaması için 2014 yılında inşa edilerek kent merkezine Yeşilyurt Mahallesi'ndeki çadır kentteki sığınmacıların çevre illere taşınma işlemi tamamlandı.
20 kilometre uzaklıktaki 500 bin metrekare alanda kurulu olan 25 bin kapasiteli çadır kentte sığınmacıların Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'taki konteyner kentlerine yerleştirildiği öğrenildi.
Sığınmacıların taşınmasının ardından kapatılan çadır kentte yapılacak tadilat işlemlerinin ardından konteyner kente dönüştürüleceği bildirildi.
Jandarma ekiplerince korunan barınma merkezinde 20 yataklı hastaneyle Güney Kore hükümetince kurulan 22 derslikli okulun yanı sıra çocuk oyun alanları, cami, market, mesleki eğitim kurslarının görüldüğü kurslar yer alıyor.