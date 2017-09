"Batı Karadeniz Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen "Batı Karadeniz Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı" ziyarete açıldı.

Vali Ahmet Çınar, Çaycuma kapalı pazar yerinde fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, fuarın tarım ve hayvancılık adına bölge insanının kalkınmasına büyük ivme kazandıracağını söyledi.

Çağın profesyonellik çağı olduğunu ifade eden Çınar, "Dünyada küresel yapı küçücük bir köy haline geldi. Herkes her an her yere ulaşabiliyor. Ayrıca rekabet dediğimiz bir konu da var. Sizin burada ufak tefek işler yapmış olmanız yetmiyor. Sonra birileri rekabet gücüyle sizi o piyasadan ve o pazardan büyük oranda silebiliyor." diye konuştu.

Çaycuma'nın tarımda ve kalkınmada göz bebeği olduğunu aktaran Çınar, "Fuara geçen yıla oranla yüzde 40 artışla katılımın olduğu söylendi. Bu Türkiye'nin birçok yerinden birçok firmamızın fuarımıza geleceğini ve güçleneceğini gösteriyor. Fuarımıza katkı veren tüm arkadaşlarımızla görüştük. Gelecek yıl ve yıllarda bu fuarı daha profesyonel, daha büyük mekanda iyi şartlarda yapmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Fuarın açılışına, Kaymakam Serkan Keçeli, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Tarım ve Hayvancılık sektörlerindeki katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getiren fuar, 1 Ekim'e kadar ziyarete açık kalacak.