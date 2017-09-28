ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Konya Ticaret Borsası

28 Eylül 2017 Perşembe, 16:09

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,953-1,057 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 0,953 1,057
Ekmeklik beyaz sert buğday 0,991 1,080
Ekmeklik diğer buğday 0,929 1,207
Makarnalık buğday 0,995 0,995
Düşük vasıflı buğdaylar 0,878 1,066
ARPALAR
Arpalar 0,848 0,848
Yemlik Arpalar 0,830 0,886
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,649 0,802


İLGİLİ HABERLER
Konya'daki FETÖ/PDY çatı davası
YEREL

KONYA'DAKİ FETÖ/PDY ÇATI DAVASI
Ateşbaz-ı Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri
YEREL

ATEŞBAZ-I VELİ AŞÇI DEDE MUTFAK KÜLTÜRÜ GÜNLERİ
Zonguldaklı madenciler Mevlana Müzesi'nde
YEREL

ZONGULDAKLI MADENCİLER MEVLANA MÜZESİ'NDE
Otomobil istinat duvarından &quot;kanepe&quot; üzerine düştü
YEREL

OTOMOBİL İSTİNAT DUVARINDAN "KANEPE" ÜZERİNE DÜŞTÜ
Konya'da LPG tankeri devrildi
YEREL

KONYA'DA LPG TANKERİ DEVRİLDİ
Konya'da 3. kattan düşen bebek ağır yaralandı
YEREL

KONYA'DA 3. KATTAN DÜŞEN BEBEK AĞIR YARALANDI
Konya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

KONYA'DA OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Vitoria Guimaraes, Atiker Konyaspor maçına hazır
YEREL

VİTORİA GUİMARAES, ATİKER KONYASPOR MAÇINA HAZIR
Atiker Konyaspor-Vitoria Guimaraes maçına doğru
YEREL

ATİKER KONYASPOR-VİTORİA GUİMARAES MAÇINA DOĞRU

FETÖ sanığından mahkeme heyetine tehdit
YEREL

FETÖ SANIĞINDAN MAHKEME HEYETİNE TEHDİT
Atiker Konyaspor, Vitoria Guimaraes maçına hazır
YEREL

ATİKER KONYASPOR, VİTORİA GUİMARAES MAÇINA HAZIR
FETÖ/PDY'nin terör örgütü olduğunu kabul etmedi
YEREL

FETÖ/PDY'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU KABUL ETMEDİ
Atiker Konyaspor-Vitoria Guimaraes maçına doğru
YEREL

ATİKER KONYASPOR-VİTORİA GUİMARAES MAÇINA DOĞRU
Eşi tarafından silahla yaralanan kadın yaşadıklarını anlattı
YEREL

EŞİ TARAFINDAN SİLAHLA YARALANAN KADIN YAŞADIKLARINI ANLATTI
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Konya'da tır kamyonete çarptı: 1 ölü
YEREL

KONYA'DA TIR KAMYONETE ÇARPTI: 1 ÖLÜ
Atiker Konyaspor, Vitoria Guimaraes'i konuk edecek
YEREL

ATİKER KONYASPOR, VİTORİA GUİMARAES'İ KONUK EDECEK
Konya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL

KONYA'DA REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ