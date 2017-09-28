Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 0,953-1,057 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|0,953
|1,057
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|0,991
|1,080
|Ekmeklik diğer buğday
|0,929
|1,207
|Makarnalık buğday
|0,995
|0,995
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,878
|1,066
|ARPALAR
|Arpalar
|0,848
|0,848
|Yemlik Arpalar
|0,830
|0,886
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,649
|0,802