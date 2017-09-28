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ARTVİN (AA) - 4. Artvin Uluslararası Off-road Yarışları, 7-8 Ekim'de düzenlenecek.

Artvin Off-road Kulübünün organizasyonunda bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda yapılacak yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve İran'dan da ekipler katılacak.

Artvin Off-road Spor Kulübü Başkanı Murat Yılmaz, yaptığı açıklamada, yarışların, Artvin'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Er Fatih Çaybaşı anısına yaptırılan çeşmenin açılışı ile başlayacağını söyledi.

Organizasyonun ilk gününde kadın yarışçıların pistteki yerlerini alacağını aktaran Yılmaz, "İkinci günde ise S1, S2 ve S3 kategorisi ile genel klasman yarışları gerçekleştirilecek. Yaklaşık 2 kilometrelik parkurda yarışmacılar su, çamur ve çeşitli engelleri aşmaya çalışacaklar. Atlama rampaları ve çamur çukurları araçları zorlayacak. Yarışmacılar birçok zorlu engelde ter dökecekler." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Uluslararası Off-road Yarışları'nı gerçekleştiremediklerini belirten Yılmaz, "Bu yıl oldukça büyük bir organizasyon yapmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda ilimizin tanıtımı için de oldukça önemli olan bu organizasyonda bütün Artvinlileri aramızda görmek isteriz. Artvinli off-road tutkunları da şimdiden yarışmalara hazırlanmaya başladı." diye konuştu.

