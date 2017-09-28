Düzce'de otomobil hırsızlığı kameraya yansıdı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de çaldıkları otomobili bulunduğu yerden çalıştırmadan iterek uzaklaştırarak kayıplara karışan 6 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Hırsızlık anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı İhsaniye köyünde yaşayan Mert Erdoğan, sabah kalktığında otomobilinin park ettiği yerde olmadığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine inceleme başlatan ekipler, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlarda, gece geç saatlerde çalınan otomobilin henüz kimliği belirlenemeyen 6 kişi tarafından itilerek götürülmesi üzerine ekipler bu kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kayıtlarda, söz konusu 6 şüphelinin aracı iterek bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.



