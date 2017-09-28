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Samsun'da şehir hastanesi çalışmaları

28 Eylül 2017 Perşembe, 16:12

SAMSUN (AA) - Sağlık Bakanlığınca yürütülen, Samsun ve bölge illeri için önem arz eden şehir hastanesi ile ilgili yer tespiti çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın Canik ilçesi Dereli Mahallesi'ndeki arazinin devri için imzaladığı yazının Orman ve Su İşleri Bakanlığına gönderildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılacak şehir hastanesi için bir süredir uygun yer arayışının sürdürüldüğünü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Samsun Şehir Hastanesi, tahsisi istenen 12449 ada 1 parselde 167 dönüm bir, 12450 ada 1 parselde 234 dönüm bir olmak üzere toplam 400 dönüm arazi üzerinde yükselecek. Yer tespiti konusunda mutlu sona ulaşılan Samsun Şehir Hastanesinin 2018 yılı içinde temelinin atılması öngörülüyor. Şehir hastanesinin tamamlanmasıyla sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması ve sağlık turizminin geliştirilmesi hedefleniyor."

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