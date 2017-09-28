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Antep fıstığı işletmecilerine ihracat danışmanlığı hizmeti

28 Eylül 2017 Perşembe, 16:17

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen "Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi" (Ur-Ge) kapsamında Antep fıstığı işletmecilerine yönelik uluslararası danışmanlık hizmeti sunmaya başladı.

GTB'den yapılan açıklamaya göre, Antep fıstığının uluslararası piyasalarda pazar payının artırılması ve hedef pazarların belirlenmesine yönelik çalışmalar yürüten GTB, Antep fıstığı işletmecisi üyelerini ihracat danışmanlığı hizmetleriyle dış ticarete hazırlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Ekonomi Bakanlığının destekleriyle düzenlenen "Gaziantep’in Antep Fıstığı İhracatı Büyüyor" Ur-Ge projesinde yer alan işletmelere yönelik "Dış Ticaret İstihbaratı Danışmanlık" hizmeti vermeye başladıklarını belirtti.

GTB’nin koordinesinde gerçekleştirilen danışmanlık hizmetinin, Yalova Üniversitesi Pazarlama Bölümü Öğretim Görevlisi Cengiz Özcan ve Dış Ticaret Uzmanı Özgül Karagöz tarafından verildiğini ifade eden Tiryakioğlu, UR-GE projesinde yer alan 4 firmanın şu ana kadar gerekli başvuruları yaparak danışmanlık hizmetinden faydalanmaya başladığını bildirdi.

Tiryakioğlu, uzman danışmanların belirlenen gün ve saatlerde firma temsilcileriyle bir araya gelerek ihracat konusunda paylaşımlarda bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Danışman ekibimiz, firmalarımıza ihracatta belirlenen hedef ülkeler hakkında istatistiki veriler sunarak, ihracat planı içerisinde yer alan ülkelerin coğrafi konumu, sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı ile gümrük prosedürleri hakkında hizmet sunuyor. Bunun yanı sıra yurt dışında rakip firma ürünlerinin fiyatları, standartları, teknik özellikleri, pazarlama stratejileri ve pazar trendleri ile ilgili araştırma raporları da danışmanlarımız tarafından verilen hizmetler arasında yer almakta."

Tiryakioğlu, danışmanlık hizmetlerinin sonunda, söz konusu firmaların en az 3 farklı yurt dışı pazarına mal satışı gerçekleştirmelerinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

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