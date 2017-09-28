"Huzur ve güven" ortamı kadınlara istihdam kapısı açtı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AĞRI (AA) - Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da terörle mücadele ile sağlanan huzur ortamının ardından açılan meslek kursları, kadınlar için umut kapısı oldu.

Devletin terörle mücadelede sürdürdüğü kararlı tutum, Doğu ve Güneydoğu'da başlatılan istihdam çalışmalarına da olumlu yansıdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla başlattığı istihdam seferberliğine bölge insanı büyük rağbet gösteriyor.

Bu kapsamda, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaymakamlık ve İŞKUR'un iş birliğiyle açılan tekstil atölyesindeki kursu tamamlayan kadınlar sertifikalarını aldı.

Tekstil atölyesinde 6 ay boyunca kurs gören kadınlar, meslek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kurs boyunca belirli bir ücret de alan kadınlar, aynı zamanda el emeği göz nuru ürünlerini satarak ek gelir elde ediyor.

İŞKUR Ağrı İl Müdürü Gıyas Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge genelinde terörle mücadele ile sağlanan huzur ve güven ortamının istihdama yönelik çalışmalara olumlu yansıdığını söyledi.

Kadınlara yönelik kurslar açtıklarını belirten Güven, şöyle konuştu:

"Tekstile yönelik açtığımız meslek edindirme kursunda kadınlarımız evlerinden çıkarak sosyal hayata dahil oluyor ve meslek ediniyor. Burada kurs boyunca kendilerine verdiğimiz ücretin yanı sıra öğrendiklerini hayata geçirerek el emeği göz nuru olan ürünlerini satarak ek gelir elde ediyorlar. Tabii burada en büyük rolü devletimizin terörle mücadelede gösterdiği kararlı tutum üstlendi. Sağlanan huzur ve güven ortamının ardından insanlarımız evlerinden dışarı çıkarak sosyal hayata katılmaya başladı. Buna paralel olarak da farklı iş kolları ortaya çıktı ve istihdamda hareketlilik yaşandı."

Kursiyerlerden Fatma Şahin, toplumdaki ön yargıyı kırarak, kadınların da erkekler gibi çalışarak üretebildiğini gösterdiklerini söyledi.

İŞKUR'un maddi ve manevi açıdan kendilerine çok şey kattığını dile getiren Şahin, "Sertifikalarımızı aldık. Hepimiz inşallah ileride kendi iş yerlerimizi açarak iyi birer iş kadını olmak istiyoruz. Bizler eşit bir toplum içinde yaşıyoruz. Sadece erkeğin egemen olduğu bir çalışma düzeni yerine kadınların da bir şeyler üretebildiğini bu atölye sayesinde herkese gösterdik. Ürünlerimizi satarak kazandığımız parayla ailemize olduğu kadar komşularımız ve yoksul insanlara da yardım ediyoruz." diye konuştu.

- "Atölye bize terapi gibi geldi"

Kursiyer Keriman Koçar da atölyeden elde ettiği ek gelirle 4 çocuk okuttuğunu, sosyal hayata katılma açısından da kursun kendilerine terapi gibi geldiğini vurguladı.

Koçar, "Kurs maddi açıdan olduğu kadar sosyal hayata katılma açısından da bize çok şey kattı. Eve kapanmaktan kurtularak burada yeni arkadaşlar edindik. Adeta bize terapi gibi geldi diyebilirim." İfadelerini kullandı.

Mehtap Seferoğulları ise atölyeden kazandığı ek gelirle ailesine destek olduğunu dile getirerek, "Burada dikiş, nakış konusunda gerçekten çok şey öğrendik. İleride Allah nasip ederse ev tekstili üzerine bir iş yeri açmak istiyorum." diye konuştu.