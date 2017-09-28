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Bayburt'taki FETÖ/PDY operasyonu

28 Eylül 2017 Perşembe, 16:20

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Bayburt, Hatay, İstanbul, Yozgat ve Eskişehir'deki adreslere 25 Eylül'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda terör örgütüyle bağlantılı oldukları ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve yurt dışında olduğu belirlenen 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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