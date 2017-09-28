Sağlık Bakanı Demircan:

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ÇORUM (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık hizmetlerini getirdikleri yerde bırakmayacaklarını, daha yüksek seviyeye ve gelişmiş noktalara taşıyacaklarını söyledi.

Demircan, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, sağlık alanında yapılan çalışmalara değindi.

Türkiye'nin 2002 yılından bu yana sağlıkta büyük ve önemli aşamalar kat ettiğini dile getiren Demircan, yaşı 30'un üzerinde olan herkesin o dönemi hatırlayacağını ifade etti.

Birden fazla kurumun hizmet vermeye çalıştığı hastaneler olduğunu hatırlatan Demircan, şöyle devam etti:

"Bir tarafta devlet hastaneleri vardı bir tarafta SSK hastaneleri̇ vardı, kurumların hastaneleri̇ vardı. Di̇ğer taraftan si̇gorta si̇stemi o da parçalıydı. Emekli Sandığı vardı, BAĞKUR vardı, sigorta vardı, yeşilkart vardı. Sağlıkta bi̇r kaos vardı. AK Parti iktidarıyla vatandaşımız ilaç kuyruklarından kurtuldu. Hastaneler tek bir sistem, bir çatı altında toplandı. Sosyal güvence de bir çatı altında toplandı."

Hastanelerin şimdi 5 yıldızlı otel konforunda olduğunu söyleyen Demircan, sağlık hizmetlerinin en üst seviyede vatandaşlara ulaştırıldığını vurguladı.

Vatandaşların sağlık konusunda yaşayacakları aksaklıklarda yetkililere ulaşabilecek yolları da açtıklarına işaret eden Bakan Demircan, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaşımızın sağlık hizmetleri talebi̇ hususunda en ufak bir sıkıntısı varsa bize ulaşmaları mümkün. Her zaman ulaşabilirsiniz. Biz anında olaya müdehale eder gerekli çözümü üretiriz. Şimdi Çorum'da güzel bir hastane açıyoruz. Şehidimiz Erol Olçok'un adını verdiğimiz hastanemizi açıyoruz. Bu devlet hastanesi öyle eski devlet hastaneleri gibi değil, yüksek standartta bir devlet hastanesi. Burada değerli Çorumlu hemşehrilerimiz en üst düzeyde sağlık hizmetleri alacaklar. Şu an yapılmakta olan iki hastanemiz açıldıktan sonra, bir tanesi yüzde 98 mesafesine gelmiş bulunuyor, Çorum'da bin 700 yatağımız olacak. Bunların hepsi yüksek standartta hastaneler."

- Sağlıkta kalite ve sürdürülebilirlik dönemi

Sağlıkta istenilen seviyelere ulaşıldığına işaret eden Demircan, "Sağlıkta dönüşüm bitti. Peki ne geliyor bundan sonra? Gelişim, kalite ve sürdürülebilirlik. Biz sağlık hizmetlerimizi bugün getirdiğimiz yerde bırakmayacağız. Daha yüksek seviyeye, daha gelişmiş noktalara taşıyacağız." diye konuştu.











