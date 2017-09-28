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FETÖ firarisi yol kontrolünde yakalandı

28 Eylül 2017 Perşembe, 16:42

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, yol kontrolü sırasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen Selami Kara (37), Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı yol uygulaması sırasında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Kara, tutuklandı.

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