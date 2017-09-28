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Iğdır'da doktora bıçaklı saldırı

28 Eylül 2017 Perşembe, 16:49
Iğdır'da doktora bıçaklı saldırı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da bir hasta, tartıştığı üroloji uzmanı doktoru bıçakla ağır yaraladı.

Iğdır Devlet Hastanesine gelen ve rahatsızlığı bulunan bir kişi, üroloji uzmanı Dr. Serkan Yarımoğlu'nun görev yaptığı polikliniğe girdi.

Taraflar arasında henüz belirlenemeyen sebeple çıkan tartışmada, söz konusu kişinin saldırısına uğrayan Yarımoğlu, bıçakla kalbinden ve karnından yaralandı.

Sağlık durumu ağır olan Yarımoğlu, aynı hastanedeki doktorlarınca ameliyata alındı. Ameliyat ekibine, Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nevruz Erez de dahil oldu.

Saldırgan ise polislerce yakalandı.

Iğdır Valisi Enver Ünlü ise hastaneye giderek konu hakkında yetkililerden bilgi aldı.