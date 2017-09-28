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Gaziantep'ten Arakanlı Müslümanlara yardım

28 Eylül 2017 Perşembe, 16:53
Gaziantep'ten Arakanlı Müslümanlara yardım

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki İhsan ve Hizmet Derneği tarafından hayırseverlerin desteğiyle Arakanlı Müslümanlara bin koli gıda yardımı yapıldı.

Dernek Başkanı Ali Kırmızı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakan'da Müslümanların zulüm gördüğünü söyledi.

Bu zulme seyirci kalmamak için "Arakan'a Acil Yardım" kampanyası başlattıklarını belirten Kırmızı, şöyle konuştu:

"Bu bölgede çok fazla ihtiyaç sahibi kardeşimiz var. Elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hayırseverlerin desteğiyle topladığımız bin koli yardımı, Arakan'daki yardıma muhtaç kişilere ulaştırdık. Kolilerde 10 kilogram prinç, 5 kilogram mercimek ve 5 litre yağ bulunuyor. Yakın zamanda bin koli daha yardımda bulunmayı hedefliyoruz."

Bölgede su ihtiyacının da olduğunu anlatan Kırmızı, "Bu yüzden 15 kampın yakınında su kuyusu açtık." dedi.

Arakan'daki Müslümanların yapılan yardımlardan mutlu olduğunu dile getiren Kırmızı, "Müslümanlar olarak bu zulme seyirci kalmamamız gerekiyor. Elimizden geldiğince onlara yardımcı olmalıyız. Arakan'a yardımlarımız sürecek. Yardımlarını esirgemeyen milletimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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