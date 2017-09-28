Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

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HATAY (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Cilvegözü'ne gidip, yerinde tespitler yapıp, ondan sonra da hükümetimize raporlarımızı sunup, bakanlık olarak oralarda adımlar atmak istiyoruz. O kapıdaki, gümrüklerle ilgili kısıtlamaları ortadan kaldırmak istiyoruz." dedi.

Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret eden Tüfenkci, daha sonra Antakya Belediyesine giderek Belediye Başkanı İsmail Kimyeci'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından partisinin il binasında partililerle buluşan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, Hatay'ın 5-6 yıl sonra bölgenin yıldızı olacağını söyledi.

Önlerinde kongreler olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, "Kongrelerimizde biz yenilenerek, tazelenerek, bayrak değişimi yaparak 2019'a hazırlanıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla Hatay'da, büyükşehirin eksikliğini, oradaki AK Parti belediyeciliğinin ve vizyonunun eksikliğini hissediyoruz. Hizmetin hızlı ve etkin bir şekilde gelebilmesinin noksanlığını hissediyoruz. Sağ olsunlar, belediye başkanlarımız bu eksikliği hükümetimizin desteğiyle de gidermeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Tüfenkci, 2019 seçimlerinde tüm ilçe belediyelerini, AK Parti belediyesiyle tanıştırarak yollarına ak bir şekilde devam etmek istediklerini dile getirdi.

- "Cilvegözü'ne gidip, yerinde tespitler yapacağız"

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunacaklarını aktaran Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz biz gerek OSB'ler noktasında gerek Hatay'ın sınır kapılarının işler hale gelmesi noktasında bugün bunun için özel olarak geldik. Cilvegözü'ne gidip, yerinde tespitler yapıp, ondan sonra da hükümetimize raporlarımızı sunup, bakanlık olarak oralarda adımlar atmak istiyoruz. O kapıdaki, gümrüklerle ilgili kısıtlamaları ortadan kaldırmak istiyoruz. Bununla ilgili biliyoruz ki bu kapılardaki ticaretin gelişmesi, bu kapıların açık olması, kolaylaşması, iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması esasında Hatay'daki esnafımızın, tüccarlarımızın işinin kolaylaşması demektir, dolayısıyla bu noktada da biz gereken adımları atmak istiyoruz."