"Mucize bitki"nin üretim maliyeti azaltılacak

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safran bitkisinin üretim maliyeti düşürülecek.

Safranbolu'da ekimi ağustos sonu ve eylül ayının ilk haftasında yapılan safranın hasadı ise ekim ve kasım aylarında bitki 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde gerçekleştiriliyor.

Ekildiği ilk yıldan itibaren 3 yıl ürün veren safran soğanları, daha sonra yavru vermesi nedeniyle topraktan sökülüyor. Birbirinden ayrılan soğanlar, ardından yeniden toprakla buluşturuluyor.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceliklerinin vatandaşın safran üretimindeki maliyetini en aza indirebilmek olduğunu söyledi.

Yabancı ot kontrolüyle ilgili çok ciddi sorunlar olduğunu ifade eden Şahin, "Yevmiyeler çok yüksek, insanlar bu işe çok büyük paralar harcıyor. Biz de 'Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi' projesi kapsamında bütün girdilerini karşılıyoruz. Onlar da bize işçilikten yana yardımcı oluyor." diye konuştu.

"Burada işçiliğimiz ne kadar düşecek, çiçek kalitemiz ne kadar artacak ve soğan iriliğimiz nereye varacak? Bunu gözlemleyeceğiz." diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Bu 3 yılın sonunda düşündüklerimiz gerçekleşecek olursa dünyadaki en kıymetli, en pahalı ürünlerden bir tanesi olan, tıbbi ve aromatik bitkilerin vazgeçilmezi olan Safranbolu'ya adını vermiş olan safranı bu bölgede daha fazla üretebileceğiz. Buradaki insanlarımızın bu işten kaçınması işçilik. Bizim ana hedefimiz işçiliği ne kadar düşürebileceğiz?"

Safranbolu'ya adını veren safrana yakışacak derece üretim potansiyeli olmadığını aktaran Şahin, "Bundan en büyük unsur işçiliğimiz. İşçilik maliyetini düşürdüğümüz anda, alanları artırabilecek, maliyeti düşürecek projeler geliştirmek... Maliyet düştükten sonra insanlar para kazanabiliyor ve üretecektir. Hedef, bu şehre tescil edilmiş bir safranı kazandırmak. Safranbolu'ya ait bir çeşidin tescillenmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı düzeyinde çalışıyoruz. İnşallah bu konuda da talep edecek bir üreticimize de destek vereceğiz. Doğruyu ve ucuzu buluncaya kadar biz faaliyetlerimize devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin uygulandığı safran tarlasının sahibi çiftçi Recep Kartal da çalışmanın çok güzel olduğunu belirtti.

Proje kapsamında hangi uygulamanın daha iyi olduğunun anlaşılmasının ardından onu uygulayacaklarını vurgulayan Kartal, safran ekiminde en büyük problemin ot temizleme olduğunu kaydetti.