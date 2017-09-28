Kız kardeşinin ölümünü, haberini redakte ederken öğrendi

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de dün otomobilde tüfekle öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Pınar Eliuz'un (31) cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan ailesi tarafından alınarak Topraklık Mahallesi'ndeki Ulu Cami'ye getirildi.

Kadının naaşı, namazın ardından Kahyan Mezarlığı'nda defnedildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne teslim olan katil zanlısı M.K, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan zanlının kullandığı öne sürülen sahte paralar adliyeye teslim edildi.

- Kardeşinin ölümünü haberde kodlanan isminden şüphelenince öğrendi

Pınar Eliuz'un ağabeyi gazeteci Nuri Kaplan, yaptığı açıklamada, kardeşinin katil zanlısı ile 7 yıldır tanıştığını söyledi.

Şüphelinin, kardeşini sürekli tehdit ettiğini öne süren Kaplan, şöyle konuştu:

"Kardeşimle en son bayramda görüşmek istedik. O da bize 'Görüşmeyelim, bizim bayramımızı zehir eder.' dedi. Ondan sonra da bir daha görüşmedik. Kardeşim sürekli şüpheliden şikayetçi oldu hatta şüpheli bundan yargılandı, uzaklaştırma ve hapis cezası aldı."

Kaplan, dün gazetede çalışırken cinayetle ilgili haberlerde kodlanan maktule ait ismin, bir süredir haber alamadıkları kız kardeşinin adının baş harfleriyle aynı olmasından şüphelendiğini belirterek, "Zaten içime doğmuştu. Annemi aradım, 'Pınar'dan haberin var mı?' dedim. Annem de 'Haberim yok.' dedi. Daha sonra ablamı aradım. Zaten o sırada ablam polislerle görüşüyormuş." diye konuştu.



- Olay

Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi'nde dün silah sesi duyanların ihbarı sonrası jandarma ekiplerinin çalışması devam ederken M.K. (43), Denizli Emniyet Müdürlüğüne giderek kız arkadaşı Pınar Eliuz'u otomobilde tüfekle öldürdüğünü ve aracı Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi'ne bıraktığını itiraf etmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin tarif ettiği bölgede yapılan aramada park halindeki otomobilde Eliuz'un cesedi bulunmuştu.