Meslek eğitimi verilen kursiyerler iş sahibi olacak

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MERSİN (AA) - Mersin'de Mesleki Beceri Geliştirme Projesi (TAMEB) kapsamında, kursiyer olan Suriyeli sığınmacılar ile dezavantajlı Türk vatandaşların istihdamı hedefleniyor.

Türkiye'de 6 ilde yaşayan Suriyeli sığınmacılar ve dezvatantajlı Türk vatandaşların istihdama kazandırılması için Türk- Alman iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi içerisinde teknik eğitim merkezi ve eğitim atölyeleri açıldı.

TAMEB Mersin Bölge Koordinatörü Abdi Kurt, açılışta yaptığı konuşmada, 15 milyon avroluk bütçeye sahip projenin 2019 yılına kadar devam edeceğini söyledi.

Kurt, Türkiye genelinde 11 alt projeleri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"18-36 yaş arasında mesleği ve yeterliliği olmayan Türk vatandaşlarıyla geçici koruma altındaki Suriyeliler için bu projeyi oluşturduk. Sınıflarımızda yüzde 50 Türk, yüzde 50 Suriyeli olsun istiyoruz ama bazı bölgeler bazında bu değişebiliyor. Maksimum 20 kişilik sınıflarda eğitim görmelerini istiyoruz çünkü hem teorik hem pratik eğitim veriliyor. Proje amacı yeterliliği olmayan hedef kitlenin çeşitli eğitimlerle iş hayatı ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak. Eğitimlerimiz devam ediyor. 140 sertifika verdik. 60 kişi de eğitim alıyor onlar da alınca yaklaşık 200 kişiye sertifika vermiş olacağız."

Mersin Ticaret ve Sanayi OdasıYönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut da Suriyeli sığınmacıların ve dezavantajlı Türk vatandaşlarının mesleki ve girişimsel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla de Suriyelilere Türkçe dil eğitimi verdiklerini söyledi.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Kullanıcılar Derneği Başkanı Berrin Mis ise istihdama kazandırılmak üzere eğitim verilen kursiyerlere sac, metal ve kalıpçılık dersi verdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Teknik Eğitim Merkezi ve eğitim atölyelerinin açılışı yapıldı.