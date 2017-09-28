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Bursa'da freni boşalan tırın çarptığı yol çalışması yapan 4 işçi yaralandı

28 Eylül 2017 Perşembe, 17:03
Bursa'da freni boşalan tırın çarptığı yol çalışması yapan 4 işçi yaralandı

BURSA (AA) - Orhangazi ilçesinde freni boşalan tırın çarptığı yol çalışması yapan 4 işçi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Şadi Sevim (49) idaresindeki 34 FD 5565 plakalı tırın, Hürriyet Mahallesi kale yolu bağlantısında frenleri boşaldı. Sürücünün araçtan atlamasının ardından kontrolden çıkan tır, yol çalışması yapan Gökhan Yıldırım (22), Mustafa Yaşar (21) ile Afganistan uyruklu kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 işçiye çarptıktan sonra bir apartmana vurarak durabildi.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından mahalle sakinleri, ağır tonajlı araçlara ve Fındıklı yolunda bulunan maden ocağı işletmecilerine tepki gösterdi.

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