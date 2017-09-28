Denizli'de evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde evlenmek için tanıştığı Suriyeli kadın ve aracı olan şüpheli tarafından dolandırıldığını iddia eden kişi, suç duyurusunda bulundu.

Karahacılı Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki Ramazan A, savcılığa verdiği dilekçede Batman'da tanıştığı kişi aracılığıyla 27 yaşındaki 4 çocuk annesi Suriye uyruklu kadınla irtibata geçtiğini öne sürdü.

Aracı şahsı, Suriyeli kadını ve 4 çocuğunu evinde ağırladığını, evlilik kararı verdiklerini ve düğün alışverişi yaptıklarını ileri süren Ramazan A, Çivril Belediyesinden Salı günü için nikah randevusu aldıklarını iddia etti.

Ramazan A, aracı olan kişiyi uğurlamak üzere otogara gidip döndüğünde Suriyeli kadın ve çocukları ile evlilik için satın aldığı 20 bin liralık altının evde olmadığını görünce dolandırıldığını anladığını savundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.