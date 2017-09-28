Kayınpederini kıraathanede keser ve silahla yaraladı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kıraathanede otururken damadının keser ve silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet U. (35), Şehitkamil ilçesi Dülükbaba Mahallesi Fedai Kalmaz Sokağı'ndaki bir kıraathanede oturan kayınpederi Tahir K'yi (54) keserle saldırarak yaraladı.

Tahir K'nin de sandalyeyle kendisine vurmaya çalışması üzerine damat Mehmet U, yanındaki tabancayla kayınpederine ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Olayda ağır yaralanan Tahir K, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kıraathane işletmecisi Mustafa Dülüklüoğlu, olaya tanık olduğunu belirterek, "Vurulan adam kahvede oyun oynuyordu. Diğeri de geldi keserle omzuna bir tane vurdu. O da sandalyeyi kaptı karşılık verdi. Saldıran şahıs da silahını çekip ateş etti. Vurulan şahıs müşterimiz, vuranı da tanımıyorum. Sanırım ailevi sorunları varmış." dedi.