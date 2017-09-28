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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

28 Eylül 2017 Perşembe, 17:20
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen operasyonda, yaklaşık 37 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda ilçede uyuşturucu imal edilerek piyasaya satışının yapılacağı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce, şüpheli M.K'nin (60) Hasanpaşa Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda, 6 kilo 960 gram esrar, 874 gram kenevir tohumu, 29 kilo 302 gram kenevir bitkisi ve 34 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüpheli M.K. "uyuşturucu madde ekim, imal, bulundurma ve ticareti yapma" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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