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Denizlispor'da Reha Erginer dönemi

28 Eylül 2017 Perşembe, 17:24


DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da Yusuf Şimşek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Reha Erginer getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında göreve gelen teknik direktör Yusuf Şimşek'le salı günü kulüp binasında başkan Mustafa Üstek ve 3 yönetim kurulu üyesiyle yapılan görüşmede sözleşmenin karşılıklı feshedilmesi kararı alındığı, Şimşek'in de bu kararı kabul ettiği hatırlatıldı.

Bu kararın fiilen uygulanabilmesi için Şimşek'in bugün tesislere davet edildiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulu üyelerimizden birinin açıklamalarını bahane göstererek sözleşmeyi karşılıklı feshetmekten vazgeçtiğini belirten Yusuf Şimşek davetimize olumlu yanıt vermemiştir. Kulübümüz bu tutum nedeniyle Yusuf Şimşek'in sözleşmesinde yer alan tek taraflı fesih hakkını kullanarak sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmiştir. Noter huzurunda sözleşmenin tek taraflı feshi yapılarak TFF'ye bildirilmiştir."

Teknik direktörlük için Reha Kemal Erginer'le anlaşıldığı bildirildi.

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