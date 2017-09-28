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Sakarya'da sahte para operasyonu

28 Eylül 2017 Perşembe, 17:24

SAKARYA (AA) - Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonda 200'lük bankotlar halinde 9 bin 600 lira sahte para ele geçirildi, gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Sakarya, Antalya, Ankara, Bilecik, Bursa, Düzce, Eskişehir, İstanbul ve Nevşehir'de piyasaya sahte para sürülmesi olayına ilişkin çalışma başlatıldı.

KOM ekiplerince yapılan operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı, 200'lük bankotlar halinde sahte 9 bin 600 lira ile sahte para yapımında kullanılan kimyasal madde ve materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 6'sı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 2 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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