Sakarya'da sahte para operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonda 200'lük bankotlar halinde 9 bin 600 lira sahte para ele geçirildi, gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Sakarya, Antalya, Ankara, Bilecik, Bursa, Düzce, Eskişehir, İstanbul ve Nevşehir'de piyasaya sahte para sürülmesi olayına ilişkin çalışma başlatıldı.

KOM ekiplerince yapılan operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı, 200'lük bankotlar halinde sahte 9 bin 600 lira ile sahte para yapımında kullanılan kimyasal madde ve materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 6'sı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 2 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.